Une nouvelle ligne Express reliant Bréval à La Défense !

À partir du 2 septembre 2024, découvrez la nouvelle ligne Express reliant Bréval à La Défense. Plus économique, plus écologique, plus confortable, cette ligne reliera Bréval à La Défense en passant par les communes de Longnes, Dammartin-en-Serve, Septeuil, Vert et Auffreville-Brasseuil via l’A14.