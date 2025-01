Une nouvelle offre bus sur le territoire du Pays de Meaux

A compter du 1er août 2022, votre réseau de bus évolue et vous offre une offre de soirée depuis la Gare de Meaux vers les quartiers de l'Hôpital et Dunant/Beauval, une meilleure correspondance entre la ligne 777 et le train P, d'avantage de bus sur la ligne 19 et des horaires sur l'ensemble des lignes repensés pour offrir une meilleure ponctualité !