Vos lignes changent de numéro sur le territoire du Haut Val d'Oise!

Comment me repérer dans les nouveaux numéros?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique. Sur le territoire du Haut Val d'Oise, toutes les lignes de bus commenceront désormais par 13.

À chaque fois que cela est possible, l’ancien numéro a été repris afin de faciliter la transition. (exemple la 12 devient 1312, etc.)

Vos lignes régulières et vos lignes scolaires sont donc renommées, mais vos lignes Express (100 et 9518) et votre bus de nuit (N147) restent identiques.