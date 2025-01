L'offre évolue sur vos lignes 6211 (ex ligne 11), 6241 (ex ligne 41), 6243 (ex ligne 43) et 6251 (ex ligne 51)

Sur la ligne 6211 (ex ligne 11) Gare de Versailles Chantiers Gare Routière <> Bois d’Arcy Méliès Croix Bonnet

Prolongement de la ligne dans la ZAC Croix Bonnet pour une desserte plus fi ne des quartiers d’habitation, de la zone d’emploi.

Création d’un lien direct avec le RER C à la Gare de Versailles Château Rive Gauche et le RER C et les trains N et U en gare de Versailles Chantiers.

Un nouvel itinéraire unique pour plus de lisibilité



Sur la ligne 6241 (ex ligne 41) Gare de Fontenay-Le-Fleury <> Bois d’Arcy Méliès Croix Bonnet

Deux fois plus de bus entre 9h et 16h et des bus jusqu’à 21h le soir.

Une nouvelle offre le samedi avec un bus toutes les 30 min.

Un itinéraire unique vers la gare de Fontenay-le-Fleury (train N) et un nouveau terminus à l’arrêt « Méliès Croix Bonnet » pour une desserte plus fi ne de la ZAC.



Sur la ligne 6243 (ex ligne 43) Gare Fontenay le Fleury via Parc Montaigne et Levant

Un bus toutes les 30 min.



Sur la ligne 6251 (ex ligne 51) Montigny-le-Bretonneux Gare Routière <> Le Chesnay-Rocquencourt Hôpital André Mignot

Des bus jusqu'à 23h45 pour mieux desservir l'Hôpital Mignot