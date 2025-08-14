Où consulter les horaires ?
Vous pouvez également les retrouver :
- Sur l'application Ile-de-France Mobilités (onglet "horaires")
- Directement aux arrêts de bus via les fiches horaires affichées
Les conseils pour bien voyager
- Anticipez votre trajet en consultant les horaires en amont et les Infos Trafic sur : https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Présentez-vous à votre arrêt avant l'heure indiquée,
- Dès l'arrivée du bus, faites signe au conducteur de s'arrêter,
- Préparez votre titre de transport avant de monter dans le bus
- A la montée dans le bus, validez votre titre pour ne pas être en infraction,
- Installez-vous à bord et pensez à vous tenir aux barres de maintien pour votre sécurité,
- A l'approche de votre destination, demandez votre l'arrêt en appuyant sur les boutons situé à bord du véhicule,
- Descendez en toute sécurité à votre arrêt à l'ouverture des portes, une fois le véhicule à l'arrêt.
Bonne rentrée à tous !