Rentrée 2025 : les horaires sont disponibles !

Publié le

Lecture 1 min

A partir du 18 août 2025, place aux horaires de rentrée sur les lignes de bus du territoire Seine Grand Orly.

Retrouvez les horaires ici

Où consulter les horaires ?

Vous pouvez également les retrouver :

  • Sur l'application Ile-de-France Mobilités (onglet "horaires")
  • Directement aux arrêts de bus via les fiches horaires affichées

Les conseils pour bien voyager

  • Anticipez votre trajet en consultant les horaires en amont et les Infos Trafic sur : https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Présentez-vous à votre arrêt avant l'heure indiquée,
  • Dès l'arrivée du bus, faites signe au conducteur de s'arrêter,
  • Préparez votre titre de transport avant de monter dans le bus
  • A la montée dans le bus, validez votre titre pour ne pas être en infraction,
  • Installez-vous à bord et pensez à vous tenir aux barres de maintien pour votre sécurité,
  • A l'approche de votre destination, demandez votre l'arrêt en appuyant sur les boutons situé à bord du véhicule,
  • Descendez en toute sécurité à votre arrêt à l'ouverture des portes, une fois le véhicule à l'arrêt.

Bonne rentrée à tous !