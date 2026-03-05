Actualités similaires

Ouverture du parking vélos en gare de Domont

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À partir du 23 mars 2026, le parking vélos de la gare de Domont ouvre ses portes. On vous en parle dès maintenant !

Profitez d'un nouveau Parking Vélos en gare de Domont

Lundi 23 mars, nous ouvrirons un nouveau parking vélos à la gare de Domont.

Ce nouvel espace a été conçu pour répondre au mieux à vos besoins et vous offrir une solution de stationnement moderne, pratique et sécurisée.

  • Espace sécurisé de 40 places accessibles avec un abonnement
  • 10 places en accès libre
  • Divers accessoires vous permettant d'effectuer l'entretien et les réparations légères de votre bicyclette favorite.

L'abonnement pour accéder à l'espace sécurisé

Le parking sécurisé est accessible gratuitement aux détenteurs d'un abonnement Navigo annuel (Navigo, Navigo Senior, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant).

Pour tous les autres, plusieurs options s'offrent à vous :

  • Abonnement journalier à 2€
  • Abonnement mensuel à 10€
  • Abonnement annuel à 30€
Une tarification simple et plusieurs possibilités d’abonnement

Pour accéder à la partie sécurisée, vous devez créer votre compte client sur notre site et vous abonner, y compris lorsque vous êtes titulaire d’un forfait annuel de transport en commun donnant droit à un abonnement gratuit.

Pour vous abonner et retrouver toutes les informations cliquez ici

Pour toute demande d'informations :

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