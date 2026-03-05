Actualités similaires

Lundi 23 mars, nous ouvrirons un nouveau parking vélos à la gare de Domont.
Ce nouvel espace a été conçu pour répondre au mieux à vos besoins et vous offrir une solution de stationnement moderne, pratique et sécurisée.
- Espace sécurisé de 40 places accessibles avec un abonnement
- 10 places en accès libre
- Divers accessoires vous permettant d'effectuer l'entretien et les réparations légères de votre bicyclette favorite.
L'abonnement pour accéder à l'espace sécurisé
Le parking sécurisé est accessible gratuitement aux détenteurs d'un abonnement Navigo annuel (Navigo, Navigo Senior, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant).
Pour tous les autres, plusieurs options s'offrent à vous :
- Abonnement journalier à 2€
- Abonnement mensuel à 10€
- Abonnement annuel à 30€
Pour accéder à la partie sécurisée, vous devez créer votre compte client sur notre site et vous abonner, y compris lorsque vous êtes titulaire d’un forfait annuel de transport en commun donnant droit à un abonnement gratuit.
Pour toute demande d'informations :
- 01 59 44 70 31, du lundi au samedi, de 7h à 20h
- Par mail via le formulaire de contact disponible sur la plateforme www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos