Plus de dessertes grâce à 7 services de transport à la demande, réservables en ligne7j/7 et 24h/24 !

L’ensemble des Transports à la Demande actuels intègrent désormais le fonctionnement régional d’Île-de-France Mobilités

L’ensemble des Transports à la Demande actuels intègrent désormais le fonctionnement régional d’Île-de-France Mobilités.

Le service « Balade » devient le « TàD Balade du Provinois ». Son offre s’améliore : 8 courses sont ajoutées du lundi au vendredi et 10 courses le samedi

». Son offre s’améliore : 8 courses sont ajoutées du lundi au vendredi et 10 courses le samedi La « Balade du Montois » devient le « TàD Montois ». Ce service bénéficie désormais d’une offre du lundi au samedi

». Ce service bénéficie désormais d’une offre du lundi au samedi Le « Proxibus Bassée » devient « TàD Bassée ». Ce service bénéficie désormais d’une offre du lundi au samedi

». Ce service bénéficie désormais d’une offre du lundi au samedi La « ligne Villefermoy » devient le « TàD Villefermoy »

» Le TàD « ligne 52 », devient le « TàD Nangis / St-Just » et bénéficie d’un aller-retour supplémentaire du lundi au vendredi

» et bénéficie d’un aller-retour supplémentaire du lundi au vendredi Le TàD 3209 qui prend le relai de la ligne régulière 3209 pour quelques courses en heures creuses

Un nouveau transport à la demande est créé : “TàD Gare de Provins”.

Il vous permettra de rejoindre la gare depuis une sélection de communes situées au nord de la Communauté de Communes du Provinois et le soir pour en revenir.

L’offre est calée sur 2 correspondances avec le train P le matin (départs de 6h46 et de 7h46 de la gare de Provins vers Paris) et sur 3 correspondances le soir (arrivées du train P de 18h10, 19h10 et 20h10 de Paris vers la gare de Provins).

Ce qui change

Les réservations pour l’ensemble de ces lignes se font désormais :

sur l’application TàD IDF Mobilités

sur le site tad.iledefrance-mobilites.fr

par téléphone au 09 70 80 96 63 du lundi au vendredi de 9h à 18h

Tous les titres de transport valables en Île-de-France sont acceptés à bord et doivent être validés.