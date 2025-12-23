Actualités similaires

Renfort d'offre !
Pour plus de confort, la ligne 5141 va bénéficier d'une course supplémentaire à 7h22 au départ de Villaroy direction Versailles Chantiers.
Une meilleure régularité !
Les lignes 5106, 5110, 5133, 5145, 5150 changent d'horaires pour fluidifier vos trajets.
Sur la ligne 5132, la course de 16h39 au départ de la gare de trappes en semaine sera avancée de 9 minutes. Le reste des horaires est inchangé.
Une nouvelle desserte
Dès le 5 janvier 2026, les lignes 5102 et 5134 desserviront l'arrêt "Quartier Gally" à Versailles.
Un arrêt supprimé
L'arrêt "Le Gradient" situé dans le Technocentre à Guyancourt sera supprimé sur les lignes 5121 et 5152.
Besoin de consulter les horaires ?
- Sur le site internet d’Île-de-France Mobilités > Me déplacer > Horaires
- Sur l'application d'Île-de-France Mobilités
- Aux points d'arrêt
- Auprès de notre centre de relation client au 0 800 10 20 20
- A l'agence des mobilités en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Dans une mairie ou médiathèque proche de chez vous