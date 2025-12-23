Actualités similaires

Dès le 5 janvier 2026, certaines lignes de Saint-Quentin-en-Yvelines évoluent !

Renfort d'offre !

Pour plus de confort, la ligne 5141 va bénéficier d'une course supplémentaire à 7h22 au départ de Villaroy direction Versailles Chantiers.

Ligne 5141

Une meilleure régularité !

Les lignes 5106, 5110, 5133, 5145, 5150 changent d'horaires pour fluidifier vos trajets.

Sur la ligne 5132, la course de 16h39 au départ de la gare de trappes en semaine sera avancée de 9 minutes. Le reste des horaires est inchangé.

Ligne 5106

Ligne 5110

Ligne 5132

Ligne 5133

Ligne 5145

Ligne 5150

Une nouvelle desserte

Dès le 5 janvier 2026, les lignes 5102 et 5134 desserviront l'arrêt "Quartier Gally" à Versailles.

Ligne 5102

Ligne 5134

Un arrêt supprimé

L'arrêt "Le Gradient" situé dans le Technocentre à Guyancourt sera supprimé sur les lignes 5121 et 5152.

