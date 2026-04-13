Pour améliorer notre qualité de service, deux nouveaux arrêts sont desservis sur les lignes 6211 et 6240.
Il s'agit des arrêts Ménagerie et Stand de Tir situés sur la RD10.
Une offre supplémentaire pour nos usagers !
Le 20 avril 2026, deux nouveaux arrêts desservis à Versailles
Publié le
Lecture 1 min
Les arrêts Ménagerie et Stand de Tir sur la RD10 désormais desservis par les lignes 6211 et 6240
Pour améliorer notre qualité de service, deux nouveaux arrêts sont desservis sur les lignes 6211 et 6240.
Il s'agit des arrêts Ménagerie et Stand de Tir situés sur la RD10.
Une offre supplémentaire pour nos usagers !