Actualités similaires

Votre ligne 6254 évolue à partir du 20 avril 2026 !
Désormais, votre ligne circule plus tard, jusqu'à 22h du lundi au samedi.
L'arrêt "De Lattre de Tassigny" devient également "Pôle sportif Mazeaud" avec une desserte dans les deux sens.
Le 20 avril 2026, plus besoin de se presser : la ligne 6254 circule jusqu'à 22h
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Nouveau horaires sur la ligne 6254 de Saint-Cyr l'Ecole
Votre ligne 6254 évolue à partir du 20 avril 2026 !
Désormais, votre ligne circule plus tard, jusqu'à 22h du lundi au samedi.
L'arrêt "De Lattre de Tassigny" devient également "Pôle sportif Mazeaud" avec une desserte dans les deux sens.