Actualités similaires

Le 20 avril 2026, plus besoin de se presser : la ligne 6254 circule jusqu'à 22h

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Nouveau horaires sur la ligne 6254 de Saint-Cyr l'Ecole

Votre ligne 6254 évolue à partir du 20 avril 2026 !

Désormais, votre ligne circule plus tard, jusqu'à 22h du lundi au samedi.

L'arrêt "De Lattre de Tassigny" devient également "Pôle sportif Mazeaud" avec une desserte dans les deux sens.

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