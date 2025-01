Pourquoi voyager en règle ?

2. Adapter l'offre de transport à vos trajets du quotidien

Le nombre de validations chaque jour et dans chaque bus est une donnée essentielle pour Île-de-France Mobilités.

A partir de celle-ci, nous pouvons notamment déterminer la fréquentation dans chaque bus tout au long de la journée. On peut ainsi distinguer plus finement les tranches horaires qui présentent le plus d’affluence, les fameuses « pointes » du matin ou du soir. Ces données nous permettent d’adapter les services et l’offre de transport pour chaque ligne.