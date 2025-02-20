Profitez des nouveautés sur le TàD d'Etampes !
Une nouvelle zone Sud-Est desservant les communes de :
- Bouville
- Puiselet-le-Marais
- Valpuiseaux
- La Forêt-Sainte-Croix
- Bois-Herpin (commune qui passe de la zone sud à la zone Sud-Est)
- Mespuits
- Roinvilliers
- Blandy
- Brouy
- Champmotteux
2 nouvelles communes desservies dans la zone Sud :
- Marolles-en-Beauce
- Ormoy-la-Rivière
Ce service est proposé du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 20h sur réservation préalable uniquement.
Réservez votre trajet entre les arrêts de départ et d'arrivée jusqu'à 30 minutes avant le départ, sur le site internet, via l'application mobile ou par téléphone.
Le service fonctionne dans les deux sens : il suffit d'effectuer une nouvelle réservation depuis un point d'intérêt vers votre arrêt.
Pour plus d'informations et réservation sur : tad.iledefrance-mobilites.fr