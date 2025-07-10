Quels sont les horaires à retenir ?

Du 7 juillet au 13 juillet 2025 les horaires appliqués seront ceux des petites vacances scolaires 2024/2025.

Du 25 août au 31 août 2025, les horaires appliqués seront ceux des petites vacances scolaires 2025/2026.

Du 14 juillet au 24 août 2025, les horaires seront ceux d'été.

ATTENTION !

Les lignes scolaires ainsi que la ligne 6213 ne circuleront plus à partir du 4 juillet 2025.

Leur reprise est prévue le 1er septembre 2025 ainsi que pour la ligne 6216.

Pensez donc à vérifier les horaires de votre ligne habituelle avant de partir.