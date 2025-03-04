Qui sont ces femmes ?

Annie Fratellini : clown, musicienne, actrice et chanteuse, cette artiste française touche-à-tout a consacré sa vie à l’art du cirque et du spectacle vivant. Ses performances combinaient humour, poésie et émotion en y ajoutant une délicieuse touche musicale grâce à une parfaite maîtrise de plusieurs instruments. Première femme à jouer le clown Auguste et l’une des rares à jouer du concertina, Annie Fratellini a marqué l’univers du cirque par son style unique. Son travail a captivé le public pendant plusieurs décennies. Avec son mari, elle ouvrira l’Ecole nationale du Cirque. Aujourd’hui encore, elle reste une figure importante du monde du spectacle.

Maryse Bastié : née Bombec en 1898, est une pionnière de l’aviation française. Elle est devenue l’une des premières femmes à obtenir un brevet de pilote en 1925. En 1930, elle réalise un exploit en battant le record féminin de durée de vol. Avec ce record, elle obtiendra la croix de chevalier de la Légion d’honneur et deviendra la première française à recevoir le Harmon Trophy. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle se distingue comme pilote en participant à des missions de transport. Elle décédera en 1952 dans un accident d’avion, vivant jusqu’au bout sa passion et devenant une source d’inspiration pour de nombreuses femmes à travers les époques et le monde.

Adrienne Bolland : En 1920, cette pionnière française de l’aviation devient la première femme à traverser en avion la Manche depuis la France. Puis l’année suivante, en 1921, la première femme à traverser les Andes, un exploit marquant dans l’histoire de l’aviation. Son courage, ses accomplissements et sa détermination en ont fait une figure emblématique de l’aviation française du début du XXe siècle.

Flora Tristan : véritable pionnière du féminisme et de la lutte sociale, cette écrivaine française s’est illustrée par son farouche militantisme. Issue d’une famille noble, Flora Tristan vit une enfance difficile et un mariage malheureux, dont elle aura le courage de divorcer. Très vite, elle met sa détermination au service des droits des femmes et des ouvriers en plaidant régulièrement pour leur émancipation économique et sociale à travers ses écrits. Son ouvrage majeur, connu sous le titre L’Emancipation de la Femme ou Le Testament de la Paria, dénoncera les inégalités de genre et les conditions de travail. Flora Tristan meurt prématurément à 41 ans en 1844. Mais son influence dans l’histoire des mouvements sociaux et féministes est toujours bien vivante !

