Avance des courses du matin
Les horaires des courses desservant le Lycée International sont avancés de 10 à 15 minutes. Les arrivées à destination du lycée auront désormais lieu à 7h45 et 8h35/39.
Déplacement de l'arrêt gare de Saint-Germain-en-Laye
Les départs et arrivées à la gare de Saint-Germain-en-Laye se feront désormais rue Thiers (Château), et non plus rue de la Surintendance.
Arrêt de dépose temporaire " Place royale/Gambetta" à Saint-Germain-en-Laye
L'arrêt de dépose temporaire Place royale/Gambetta à Saint-Germain-en-Layeest marqué uniquement dans le sens Maisons-Laffitte vers Saint-Germain-en-Laye.
Arrêt systématique à Strasbourg-Curie
L'arrêt "Strasbourg-Curie" se trouvant sur l'itinéraire de déviation sera systématiquement desservi.
Plusieurs départs assurés en semaine entre 7h00 et 7h35 En direction de Saint-Germain-en-Laye
- 3 départs depuis la gare de Maisons-Laffitte à 7h10, 7h25 et 7h30
- 1 départ à 7h35 depuis l’arrêt « Rue de Romilly »