Réajustement des horaires de la ligne 2 (Maisons-Laffitte <> Saint-Germain-en-Laye) à partir du 27 janvier 2025

À partir du 27 janvier, plusieurs ajustements sont apportés aux horaires et à la desserte de la ligne 2. Ces modifications visent à mieux répondre à vos besoins et à tenir compte des impacts liés aux travaux en cours.