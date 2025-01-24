Réajustement des horaires de la ligne 2 (Maisons-Laffitte <> Saint-Germain-en-Laye) à partir du 27 janvier 2025

À partir du 27 janvier, plusieurs ajustements sont apportés aux horaires et à la desserte de la ligne 2. Ces modifications visent à mieux répondre à vos besoins et à tenir compte des impacts liés aux travaux en cours.

Avance des courses du matin

Les horaires des courses desservant le Lycée International sont avancés de 10 à 15 minutes. Les arrivées à destination du lycée auront désormais lieu à 7h45 et 8h35/39.

Déplacement de l'arrêt gare de Saint-Germain-en-Laye

Les départs et arrivées à la gare de Saint-Germain-en-Laye se feront désormais rue Thiers (Château), et non plus rue de la Surintendance.

Voir le plan détaillé

 -  193.8 KB

Arrêt de dépose temporaire " Place royale/Gambetta" à Saint-Germain-en-Laye

L'arrêt de dépose temporaire Place royale/Gambetta à Saint-Germain-en-Layeest marqué uniquement dans le sens Maisons-Laffitte vers Saint-Germain-en-Laye.

Arrêt systématique à Strasbourg-Curie

L'arrêt "Strasbourg-Curie" se trouvant sur l'itinéraire de déviation sera systématiquement desservi.

Plusieurs départs assurés en semaine entre 7h00 et 7h35 En direction de Saint-Germain-en-Laye

  • 3 départs depuis la gare de Maisons-Laffitte à 7h10, 7h25 et 7h30
  • 1 départ à 7h35 depuis l’arrêt « Rue de Romilly »

Découvrez les nouveaux horaires de la ligne 2

 -  1.4 MB