Dans le contrat passé entre Île-de-France Mobilités et Francilité Seine et Oise, exploitant de lignes de bus en Île-de-France, il est demandé à l’opérateur de fournir une offre de transport minimale les jours de grève.

Lorsque l’offre est inférieure à 50 % de l’offre normale, Île-de-France Mobilités peut décider de rembourser les usagers. Étant donné l’impact des mouvements sociaux entre novembre 2024 et janvier 2025 sur le réseau de bus, Île-de-France Mobilités a décidé de rembourser les usagers.