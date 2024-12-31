Ligne 20 : Bénéficier d’une meilleure fréquence en milieu de journée
La fréquence de votre ligne 20, en milieu de journée, passe de 60 à 40 minutes. Ce ne sont pas moins de 7 nouvelles courses qui sont créées à partir du 6 janvier 2025
Au départ de la gare du Vésinet-Le Pecq, vous bénéficiez de 4 départs supplémentaires : 11h15, 13h15, 15h15 et 16h37
Au départ de la gare du Vésinet- centre, les départs de 11h00, 13h00 et 15h00 sont créés.
Ligne 2 (Maisons-Laffitte <> Saint-Germain-en-Laye) plus de bus en heure creuse et en soirée
Afin de mieux satisfaire vos besoins de transport, l’amplitude de votre ligne est élargie en semaine. Trois aller-retours supplémentaires sont créés en soirée, jusqu'à 22h30, au départ des gares de Maisons-Laffitte et de Saint-Germain-en-Laye.
De plus, des courses supplémentaires ont été ajoutées en milieu de journée.
Ligne 1 Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye : 2 nouvelles courses pour un meilleur service
Au départ de la gare de Rueil-Malmaison, vous bénéficiez d’un départ supplémentaire à 15h30. De même, au départ de Saint-Germain-en -Laye, un départ à 15h40 est créé.