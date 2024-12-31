Ligne 20 : Bénéficier d’une meilleure fréquence en milieu de journée

La fréquence de votre ligne 20, en milieu de journée, passe de 60 à 40 minutes. Ce ne sont pas moins de 7 nouvelles courses qui sont créées à partir du 6 janvier 2025

Au départ de la gare du Vésinet-Le Pecq, vous bénéficiez de 4 départs supplémentaires : 11h15, 13h15, 15h15 et 16h37

Au départ de la gare du Vésinet- centre, les départs de 11h00, 13h00 et 15h00 sont créés.