Des bus en plus en heure creuse sur vos lignes 1, 2 et 20 à partir du 6 janvier 2025

Ligne 20 : Bénéficier d’une meilleure fréquence en milieu de journée

La fréquence de votre ligne 20, en milieu de journée, passe de 60 à 40 minutes. Ce ne sont pas moins de 7 nouvelles courses qui sont créées à partir du 6 janvier 2025

Au départ de la gare du Vésinet-Le Pecq, vous bénéficiez de 4 départs supplémentaires :  11h15, 13h15, 15h15 et 16h37

Au départ de la gare du Vésinet- centre, les départs de 11h00, 13h00 et 15h00 sont créés.

Consulter les nouveaux horaires de la ligne 20

Ligne 2 (Maisons-Laffitte <> Saint-Germain-en-Laye) plus de bus en heure creuse et en soirée

Afin de mieux satisfaire vos besoins de transport, l’amplitude de votre ligne est élargie en semaine. Trois aller-retours supplémentaires sont créés en soirée, jusqu'à 22h30, au départ des gares de Maisons-Laffitte et de Saint-Germain-en-Laye.

De plus, des courses supplémentaires ont été ajoutées en milieu de journée.

Consulter les nouveaux horaires de la ligne 2

Ligne 1 Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye : 2 nouvelles courses pour un meilleur service

Au départ de la gare de Rueil-Malmaison, vous bénéficiez d’un départ supplémentaire à 15h30. De même, au départ de Saint-Germain-en -Laye, un départ à 15h40 est créé.

Consulter les nouveaux horaires de la ligne 1

