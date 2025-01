Rentrée 2022, votre offre de transport évolue pour une meilleure mobilité sur la Rive Droite du Mantois !

Une liaison entre Mantes-la-Jolie / Limay et Cergy repensée !

Les itinéraires des lignes 9, 20, 52, 81, 82 et 87 sont modifiés afin de renforcer l’offre de transports de la Rive Droite en assurant une meilleure liaison entre les différentes communes de la Rive Droite et entre les 2 rives de la Seine.

· Ligne 9 : Gare de Mantes-la-Jolie – Hardricourt Gare – Meulan Collège Henri IV - Verneuil-sur-Seine École Notre Dame - Cergy Préfecture

Au départ de la Gare de Mantes-la-Jolie, la ligne 9 aura plusieurs destinations entre Hardricourt Gare et Cergy Préfecture. Profitez d’une meilleure desserte avec 3 départs par jour entre Limay et Cergy (6h37, 6h57 et 8h32) et 3 autres entre Cergy et Limay (16h08, 16h48 et 17h28).

Pour répondre à vos besoins, l’amplitude horaire est améliorée : du lundi au vendredi de 4h40 à 20h24 et le samedi de 5h40 à 18h33. La fréquence est augmentée, avec un bus toutes les 20 minutes environ en heures de pointe et toutes les heures en heures creuses.

La ligne 9 devient plus lisible avec un itinéraire plus simple entre Limay et Hardricourt Gare. Les connexions aux pôles de correspondances en Gare d’Hardricourt et au Pôle Lafarge sont facilitées (correspondance avec les lignes de bus L, 80, 87, TàD).