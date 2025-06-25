Les formules disponibles

Le forfait Imagine R

Titre de transport valable pour des déplacements illimités sur l’ensemble du réseau Île-de-France Mobilités (bus, trains, RER, métros, tramways), y compris pendant les week-ends et les vacances scolaires. Ce forfait est destiné aux jeunes jusqu’à 26 ans, inscrits dans un cursus scolaire ou de formation en Île-de-France.

Le forfait Imagine R est délivré par Île-de-France Mobilités, avec une souscription qui peut être effectuée en ligne ou par l’intermédiaire de votre établissement scolaire.

Pour bénéficier du forfait Imagine R, les conditions suivantes doivent être remplies :

Résider en Île-de-France

Être âgé de moins de 26 ans au 1er septembre de l’année scolaire de souscription.

au 1er septembre de l’année scolaire de souscription. Être scolarisé dans un établissement public ou privé sous contrat, en tant qu’externe ou demi-pensionnaire, ou suivre une formation du premier ou second degré, ou une formation en alternance de niveau inférieur au baccalauréat (statut d’apprenti uniquement – hors contrat de professionnalisation).

La Carte Scolaire Bus

Titre de transport valable uniquement pour un aller-retour quotidien entre le domicile et l'école, à effectuer pendant la période scolaire. Cette carte ne permet pas de voyager durant les vacances scolaires. Elle est destinée aux primaires, collégiens et lycéens suivant un enseignement du premier ou second degré ou une classe de préparation à l'apprentissage. Les lycéens non boursiers ne seront pas subventionnés pour la carte CSB.

Afin de pouvoir bénéficier de la carte scolaire bus, les conditions suivantes sont à respecter :

Résider en Île-de-France : une seule adresse de domicile peut être retenue

Être âgé de moins de 18 ans au 2 septembre de l'année scolaire de souscription

au 2 septembre de l'année scolaire de souscription Être scolarisé avec le statut d' externe ou demi-pensionnaire au collège ou au lycée

ou Être domicilié à 3km ou plus de l'établissement de scolarisation (hormis pour les dérogations parcours dangereux)

de l'établissement de scolarisation La souscription doit intervenir avant le 31 octobre 2025*

* Au-delà, seules les demandes relatives à une situation particulière (déménagement, changement d'établissement …) pourront être examinées.