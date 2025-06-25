Les formules disponibles
Le forfait Imagine R
Titre de transport valable pour des déplacements illimités sur l’ensemble du réseau Île-de-France Mobilités (bus, trains, RER, métros, tramways), y compris pendant les week-ends et les vacances scolaires. Ce forfait est destiné aux jeunes jusqu’à 26 ans, inscrits dans un cursus scolaire ou de formation en Île-de-France.
Le forfait Imagine R est délivré par Île-de-France Mobilités, avec une souscription qui peut être effectuée en ligne ou par l’intermédiaire de votre établissement scolaire.
Pour bénéficier du forfait Imagine R, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Résider en Île-de-France
- Être âgé de moins de 26 ans au 1er septembre de l’année scolaire de souscription.
- Être scolarisé dans un établissement public ou privé sous contrat, en tant qu’externe ou demi-pensionnaire, ou suivre une formation du premier ou second degré, ou une formation en alternance de niveau inférieur au baccalauréat (statut d’apprenti uniquement – hors contrat de professionnalisation).
La Carte Scolaire Bus
Titre de transport valable uniquement pour un aller-retour quotidien entre le domicile et l'école, à effectuer pendant la période scolaire. Cette carte ne permet pas de voyager durant les vacances scolaires. Elle est destinée aux primaires, collégiens et lycéens suivant un enseignement du premier ou second degré ou une classe de préparation à l'apprentissage. Les lycéens non boursiers ne seront pas subventionnés pour la carte CSB.
Afin de pouvoir bénéficier de la carte scolaire bus, les conditions suivantes sont à respecter :
- Résider en Île-de-France : une seule adresse de domicile peut être retenue
- Être âgé de moins de 18 ans au 2 septembre de l'année scolaire de souscription
- Être scolarisé avec le statut d'externe ou demi-pensionnaire au collège ou au lycée
- Être domicilié à 3km ou plus de l'établissement de scolarisation (hormis pour les dérogations parcours dangereux)
- La souscription doit intervenir avant le 31 octobre 2025*
* Au-delà, seules les demandes relatives à une situation particulière (déménagement, changement d'établissement …) pourront être examinées.
Comment souscrire ou renouveler la carte scolaire bus ?
*Seuls les dossiers complets seront traités. Tout dossier incomplet, illisible ou non conforme sera automatiquement renvoyé auprès de la famille.
Étapes de souscription :
- Télécharger ci-dessous le dossier à imprimer et à compléter
> L'ensemble des champs des parties A / B / C sont obligatoires, la zone D est facultative
> Le cachet et la signature de l'établissement scolaire sont également obligatoires pour toute nouvelle souscription
- Dans une enveloppe, joignez à votre dossier votre règlement par chèque à l'ordre de TRANSDEV VEXIN
- Envoyez par courrier simple votre dossier à l'adresse suivante :
Transdev Vexin - Service Cartes Scolaires
33 rue des Fossettes – 95650 GENICOURT
- Recevez dans les meilleurs délais la carte scolaire à l'adresse que vous nous aurez communiquée sur le dossier
Prix de la carte scolaire :
Le tarif est de 142,93 € (dont 12,00€ de frais de dossier), pour les primaires, collégiens (boursiers ET non boursiers) et lycéens boursiers uniquement, de moins de 18 ans. Attention, pour les lycéens non boursiers, le prix varie selon le nombre de sections parcourues, c'est à dire, une distance calculée par OPTILE et Île-de-France Mobilités, entre l'adresse de départ et l'établissement scolaire.
Subventions communales et départementales :
Des communes peuvent parfois vous proposer une subvention. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie ou du service transport de votre collectivité afin de vous informer.