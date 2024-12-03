Ligne 4212 (ex 403) :

Pour améliorer les connexions avec le RER C, la ligne 4212 est prolongée jusqu’à la gare de Brétigny-sur-Orge.

L’offre vers Brétigny-sur-Orge sera en moyenne :

- d’un bus toutes les 30 minutes du lundi au vendredi de 5h30 à 22h30

- d’un bus toutes les 30 minutes le samedi de 6h00 à 22h30

- d’un bus toutes les heures le dimanche de 6h00 à 22h30

Sur l’itinéraire compris entre Imprimerie Nationale et la gare du Bras de Fer, l’offre sera d’un bus toutes les 15 minutes toute la journée.

En parallèle, la ligne sera raccourcie pour améliorer les temps de parcours vers Brétigny-sur-Orge et la Croix Blanche. Son nouveau terminus sera la gare du Bras de Fer et elle continuera à desservir la gare d’Evry-Courcouronnes Centre (connexion avec le RER D).