Le 6 janvier 2025, Île-de-France Mobilités réaménage l’offre de bus sur certaines lignes du territoire Evry Centre Essonne, et les numéros des lignes sont modifiées, pour plus de clarté.
Retrouvez ici les informations sur vos lignes du Secteur Centre :
Bondoufle - Evry-Courcouronnes - Brétigny-sur-Orge - Ris-Orangis - Soisy-sur-Seine - Le Plessis-Pâté - Lisses
Ligne 4206 (ex 402) :
La ligne 4206 est renforcée : elle circulera entièrement sur une voie dédiée et reliera Viry-Châtillon à Corbeil-Essonnes via la gare d’Evry-Courcouronnes en 55 minutes. Son offre sera renforcée la semaine avec un bus toutes les 7 minutes en heures de pointe matin et soir de 4h30 à minuit.
L’offre du week-end sera également augmentée avec en moyenne un bus toutes les 10 minutes le samedi et 15 minutes le dimanche.
Ligne 4212 (ex 403) :
Pour améliorer les connexions avec le RER C, la ligne 4212 est prolongée jusqu’à la gare de Brétigny-sur-Orge.
L’offre vers Brétigny-sur-Orge sera en moyenne :
- d’un bus toutes les 30 minutes du lundi au vendredi de 5h30 à 22h30
- d’un bus toutes les 30 minutes le samedi de 6h00 à 22h30
- d’un bus toutes les heures le dimanche de 6h00 à 22h30
Sur l’itinéraire compris entre Imprimerie Nationale et la gare du Bras de Fer, l’offre sera d’un bus toutes les 15 minutes toute la journée.
En parallèle, la ligne sera raccourcie pour améliorer les temps de parcours vers Brétigny-sur-Orge et la Croix Blanche. Son nouveau terminus sera la gare du Bras de Fer et elle continuera à desservir la gare d’Evry-Courcouronnes Centre (connexion avec le RER D).
Ligne 4204 (ex 404) :
La ligne 4204 reliera Soisy-sur-Seine à Evry-Courcouronnes. Elle desservira les gares de Bois de l’Epine, de Val de Seine et d’Evry-Courcouronnes Centre. Elle fonctionnera de 6h00 à 22h30 et son offre sera adaptée au territoire avec :
- un bus toutes les 15 minutes en moyenne en heures de pointes du lundi au vendredi (30 minutes en journée)
- un bus toutes les 30 minutes en moyenne le samedi de 6h00 à 22h00
- un bus toutes les heures en moyenne le dimanche de 6h00 à 21h00
En parallèle, la ligne 453 qui ne fonctionnait que le dimanche est supprimée et son itinéraire est repris par la ligne 4204 qui assurera la même desserte.
Ligne 4216 (ex 416) :
Pour accompagner le développement de la zone Léonard de Vinci à Lisses dédiée aux activités high-tech, la ligne 4216 fonctionnera toute la journée du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30 avec 8 nouveaux départs en journée.
Ligne 4214 (ex 414) :
La ligne 4214 voit son offre évoluer pour permettre aux habitants d’Evry-Courcouronnes de se rendre au centre commercial Le Spot le week-end.
Avec cette nouvelle offre, les habitants bénéficieront d’un bus toutes les heures entre 8h00 et 19h00 le samedi et entre 10h00 et 18h00 le dimanche.
Ligne N139 :
La ligne N139 est renforcée tous les soirs de semaine avec un bus toutes les 30 minutes.