Le 6 janvier 2025, Île-de-France Mobilités réaménage l’offre de bus sur certaines lignes du territoire Evry Centre Essonne, et modifie les numéros de ligne, pour plus de clarté.
Retrouvez ici les informations sur vos lignes du Secteur Est :
Corbeil-Essonnes - Morsang-sur-Seine - Tigery - Saint-Germain-lès-Corbeil - Soisy-sur-Seine - Saintry-sur-Seine -Etiolles - Saint-Pierre-du-Perray
Ligne 4230 (ex 302) :
Une meilleure connexion à la gare de Corbeil-Essonnes.
Afin d’optimiser la ligne et de renforcer son offre, la ligne 4230 sera terminus à la gare de Corbeil-Essonnes.
Son itinéraire entre la gare de Corbeil-Essonnes et Henri Dunant sera supprimé.
Pour les habitants du quartier Montconseil (arrêts Square, La Tour et Salvador Allende), la ligne 4202 prendra le relais avec un bus toutes les 10 minutes en moyenne pour se rendre en gare de Corbeil-Essonnes.
Ligne 4231 (ex 7001) :
La ligne 4231 permet de relier les communes de Tigery et Saint-Germain-lès-Corbeil à la gare de Corbeil-Essonnes.
Afin d’améliorer la connexion vers la gare de Corbeil-Essonnes, l’offre de la ligne évolue avec un bus toutes les 15 minutes en heures de pointes du lundi au vendredi.