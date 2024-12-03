Ligne 4230 (ex 302) :

Une meilleure connexion à la gare de Corbeil-Essonnes.

Afin d’optimiser la ligne et de renforcer son offre, la ligne 4230 sera terminus à la gare de Corbeil-Essonnes.

Son itinéraire entre la gare de Corbeil-Essonnes et Henri Dunant sera supprimé.

Pour les habitants du quartier Montconseil (arrêts Square, La Tour et Salvador Allende), la ligne 4202 prendra le relais avec un bus toutes les 10 minutes en moyenne pour se rendre en gare de Corbeil-Essonnes.