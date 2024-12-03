Ligne 4205 (ex DM2) :

La ligne 4205 permet de relier les communes de Grigny et Viry-Châtillon vers le pôle gare de Juvisy-sur-Orge.

Ligne importante du territoire, son offre est renforcée en heures de pointe avec un bus toutes les 10 à 12 minutes en moyenne la semaine.

Son offre évolue également le samedi matin avec un premier départ de la ligne assuré à 5h00.