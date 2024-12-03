Le 6 janvier 2025, Île-de-France Mobilités réaménage l’offre de bus sur certaines lignes du territoire Evry Centre Essonne, et les numéros de ligne sont modifiés, pour plus de clarté.
Retrouvez ici les informations sur vos lignes du Secteur Nord :
Viry-Châtillon - Juvisy-sur-Orge - Savigny-sur-Orge - Grigny
Ligne 4205 (ex DM2) :
La ligne 4205 permet de relier les communes de Grigny et Viry-Châtillon vers le pôle gare de Juvisy-sur-Orge.
Ligne importante du territoire, son offre est renforcée en heures de pointe avec un bus toutes les 10 à 12 minutes en moyenne la semaine.
Son offre évolue également le samedi matin avec un premier départ de la ligne assuré à 5h00.
Ligne 4206 (ex 402) :
Son offre va nettement évoluer en amont de l’arrivée du Tzen4.
La ligne 4206 circulera entièrement sur une voie dédiée et reliera Viry-Châtillon à Corbeil-Essonnes via la gare d’Evry-Courcouronnes en 55 minutes. Son offre sera renforcée la semaine avec un bus toutes les 7 minutes en heures de pointe matin et soir de 4h30 à minuit.
L’offre du week-end sera également augmentée avec en moyenne un bus toutes les 10 minutes le samedi et 15 minutes le dimanche.
Ligne 4223 (ex 402) :
La ligne 4223 assure la liaison entre le RER C à Savigny-sur-Orge et le RER D à Grigny.
Elle permet également aux lycéens des communes de Grigny et Viry-Châtillon de se rendre sur les lycées Monge et Corot à Savigny-sur-Orge.
Pour répondre à la forte demande sur cette ligne le matin, son offre est renforcée avec un bus toutes les 7 minutes en moyenne.
Ligne N139 :
La ligne N139 est renforcée tous les soirs de semaine avec un bus toutes les 30 minutes.