Ligne 4245 (ex 304 et 415) :

Pour compléter la simplification du réseau de bus dans le secteur sud de l’agglomération, les lignes 415 et 304 font fusionnées afin de créer une nouvelle ligne. La nouvelle ligne 4245 reliera la gare d’Evry-Courcouronnes à la gare de Corbeil-Essonnes en passant par les communes de Lisses et Villabé.

Elle desservira également la gare de Villabé. Son offre sera augmentée la semaine avec :

- un bus toutes les 15 minutes en moyenne en heures de pointes

- un bus toutes les 30 minutes en moyenne en journée