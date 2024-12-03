Le 6 janvier 2025, Île-de-France Mobilités réaménage l’offre de bus sur certaines lignes du territoire Évry Centre Essonne, et les numéros de ligne sont modifiés, pour plus de clarté.
Retrouvez ici les informations sur vos lignes du Secteur Sud :
Corbeil-Essonnes - Le Coudray-Montceaux - Lisses - Villabé
Ligne 4241 (ex 405) :
La ligne 4241 reliera la gare d’Orangis Bois de l’Epine à la gare de Corbeil-Essonnes via la gare d’Evry-Courcouronnes Centre.
Ses horaires ne sont pas modifiés.
Ligne 4243 (ex 303) :
La ligne 4243 dessert la commune de Corbeil-Essonnes en reliant les gares de Moulin Galant et de Corbeil-Essonnes Zola.
Pour adapter l’offre de la ligne aux besoins de déplacements, la ligne est renforcée le matin avec un bus toutes les 15 minutes en moyenne de 5h00 à 7h00.
Elle circule également plus tard en soirée jusqu’à minuit (contre 23h00 aujourd’hui).
Ligne 4245 (ex 304 et 415) :
Pour compléter la simplification du réseau de bus dans le secteur sud de l’agglomération, les lignes 415 et 304 font fusionnées afin de créer une nouvelle ligne. La nouvelle ligne 4245 reliera la gare d’Evry-Courcouronnes à la gare de Corbeil-Essonnes en passant par les communes de Lisses et Villabé.
Elle desservira également la gare de Villabé. Son offre sera augmentée la semaine avec :
- un bus toutes les 15 minutes en moyenne en heures de pointes
- un bus toutes les 30 minutes en moyenne en journée
Ligne 4203 (ex 301) :
La ligne 4203 est aujourd’hui la ligne principale de la commune de Corbeil-Essonnes.
Son offre est augmentée pour accompagner l’augmentation de sa fréquentation :
- en semaine : un bus toutes les 10 minutes en moyenne en heures de pointes et 15 minutes en journée. Elle circulera également jusqu’à minuit (contre 23h00 actuellement)
- le samedi : davantage de bus en soirée avec un bus toutes les 20 minutes en moyenne (contre 30 minutes actuellement). Elle circulera également jusqu’à minuit (contre 23h00 actuellement) le samedi et le dimanche
- Pour les mois de juillet et aout : son offre est doublée
Ligne 4242 (ex 402S) :
En accompagnement de l’évolution de la ligne 4206, une nouvelle ligne est créée pour relier Le Coudray-Montceaux à la gare du Bras de Fer à Evry-Courcouronnes via la RN7.
Elle fonctionnera de 4h30 à 22h30 et son offre sera adaptée aux besoins de déplacements de ce secteur avec en moyenne un bus toutes les 15 minutes en heures de pointes du lundi au vendredi. Elle circulera également le samedi avec en moyenne un bus toutes les 25 minutes toute la journée de 4h30 à 23h00.
Pour le dimanche, elle offrira un bus toutes les heures de 5h00 à 23h00.
Ligne N139 :
La ligne N139 est renforcée tous les soirs de semaine avec un bus toutes les 30 minutes.