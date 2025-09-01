Actualités similaires

Pour les consulter, rien de plus simple :
- Connectez-vous sur https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus et tapez le numéro de votre ligne.
- Retrouvez également les horaires à votre arrêt et scannez directement le QR-code affiché pour obtenir l’heure de passage en temps réel.
Évolutions à partir du 1er septembre 2025
Ligne 4301
- Après un an de travaux, la ligne reprend son itinéraire d’origine et dessert la nouvelle gare routière de Marolles-en-Hurepoix.
- En raison de la mise en sens unique de la rue du Général Leclerc à Vert-le-Petit, un nouvel arrêt « Écoles » est ajouté en direction de Marolles-en-Hurepoix.
Ligne 4305
- Des horaires réajustés pour des passages plus réguliers et de meilleures correspondances avec le RER en gare de Bouray.
- Création d’un nouvel arrêt « Aérodrome » à Cerny.
Ligne 4307
- Des horaires adaptés pour améliorer la régularité et les correspondances avec le RER à la gare de Mennecy.
- Des temps de parcours mis à jour des conditions de circulation, pour voyager plus sereinement.
🎓 Lignes scolaires
Les lignes régulières à vocation scolaire (4321 à 4340) ont été révisées :
- Ajustement des temps de parcours en fonction des conditions de circulation.
- Horaires adaptés aux entrées et sorties des établissements scolaires.
En particulier :
- 4332 : ajout d’un bus supplémentaire à 7h50 au départ de Rue de la Ferté pour garantir une place assise à tous les élèves.
- 4326 – 4327 – 4328 – 4346 : adaptation aux nouveaux jours de fonctionnement du lycée Marie Laurencin de Mennecy.
- 4323 : modification de la desserte à Cheptainville pour une meilleure répartition des élèves
Seule la ligne 4436 dessert les arrêts « Calvaire » et « Mairie ».
Les conseils pour bien voyager
- Anticipez votre trajet en consultant les horaires en amont et les Infos Trafic sur https://www.iledefrance-mobilites.fr/ et pensez à vous abonner aux alertes de votre ligne en sélectionnant le numéro de votre ligne et en cliquant sur la cloche "s'abonner aux alertes"
- Présentez-vous à votre arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée,
- A l'arrivée du bus, faites signe au conducteur de s'arrêter,
- Préparez votre titre de transport avant de monter dans le bus (pass Navigo, pass Easy, carte Imagine R, carte scolaire Bus…). Si vous n'avez pas de titre, prévoyez de la monnaie ou acheter un ticket SMS en envoyant : BUS + numéro de la ligne au 93100),
- A la montée dans le bus, validez votre titre pour ne pas être en infraction,
- Installez-vous à bord et pensez à vous tenir aux barres de maintien pour votre sécurité,
- Demandez votre arrêt en appuyant sur les boutons dans le véhicule,
- Vérifiez que vous n’avez rien oublié avant de descendre,
- Descendez en toute sécurité à votre arrêt.
Nous vous souhaitons une belle rentrée à tous !