Actualités similaires

🎓 Lignes scolaires

Les lignes régulières à vocation scolaire (4321 à 4340) ont été révisées :

Ajustement des temps de parcours en fonction des conditions de circulation.

Horaires adaptés aux entrées et sorties des établissements scolaires.

En particulier :

4332 : ajout d’un bus supplémentaire à 7h50 au départ de Rue de la Ferté pour garantir une place assise à tous les élèves.

: adaptation aux nouveaux jours de fonctionnement du lycée Marie Laurencin de Mennecy. 4323 : modification de la desserte à Cheptainville pour une meilleure répartition des élèves

Seule la ligne 4436 dessert les arrêts « Calvaire » et « Mairie ».