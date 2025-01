Rendez-vous à Saint-Cyr-L'Ecole pour la Semaine Européenne de la Mobilité 2023

Du 16 au 22 septembre c’est la Semaine Européenne de la Mobilité !

Cet évènement a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à découvrir des moyens de transport différents permettant de limiter l'utilisation de la voiture et ainsi opter pour des modes de déplacements plus durables.

Rendez-vous samedi 16 septembre au Village des Mobilités - Place Madame de Maintenon à Saint-Cyr-L'Ecole de 10h à 17h

Retrouvez aussi sur place le Bus pour l'Emploi et son simulateur de conduite dédiés au recrutement de conducteurs sur le territoire de Grand Versailles.