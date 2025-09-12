[#SemaineEuropenneDeLaMobilité2025]



Chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité a pour objectif d’#inciter les citoyens, les organismes et les collectivités de nombreux pays européens à #opter pour des modes de #déplacements plus #durables !



Ce pourquoi nous œuvrons au quotidien 🚌🌍♻️🍃



Cette année la semaine européenne de la mobilité se tiendra autour du thème de la mobilité pour tous ! 🚌🚞🚋🚄🚲🚡



Sur le territoire Pays Briard plusieurs projets, actions, et initiatives vont en ce sens :



- Nous informons, sensibilisons et accompagnons les particuliers à s’orienter vers une mobilité plus douce : toute la semaine nos agents de médiation sont la pour vous guider sur les possibilités qui s’offrent à vous sur le territoire #PaysBriard lors de nos gouter en gare !

Des animations seront proposées et des cadeaux à gagner, Voir le programme.



- Nous travaillons main dans la main avec les collectivités pour adapter l’offre aux besoins des administrés (création, modification de ligne, déplacement de points d’arrêt) en participent à la construction des plans de mobilité



- Nous renouvelons régulièrement notre parc en optant pour des énergies moins polluantes comme le biométhane (notamment sur le centre opérationnel de Brie-Comte-Robert)



- Nous accompagnons le Département de Seine-et-Marne et les établissements publics, à la sécurisation des lieux de desserte et prise en charge multimodaux (Restructuration de la Gare routière de Boissy-Saint-Leger, création d’un Parking Vélos sécurisé en gare de Mormant,…)



A bientôt sur le réseau pour en discuter autour d'un gouter ! 😊