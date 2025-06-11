Actualités similaires

À qui est destinée la carte scolaire bus ?

La carte de transport scolaire bus (ex carte Optile) est un titre de transport valable uniquement pour un aller-retour quotidien entre le domicile et l'école, à effectuer pendant la période scolaire.

(cette carte, ne permet pas de voyager durant les vacances scolaires).

Elle est destinée aux collégiens et lycéens suivants un enseignement du premier ou second degré ou une classe de préparation à l'apprentissage.

Les élèves de maternelle et de primaire, ne peuvent prétendre à cette carte de transport.

Par ailleurs, cette carte est délivrée par l'exploitant du réseau de bus à la suite d'une souscription.

D’autres titres de transport sont disponibles sur le site Île-de-France Mobilités.

Conditions d'éligibilité :

Afin de pouvoir bénéficier de la carte scolaire bus, les conditions suivantes sont à respecter :

Résider en Île-de-France : une seule adresse de domicile peut être retenue .

. Être âgé de moins de 21 ans au 1er septembre de l'année scolaire de souscription.

au 1er septembre de l'année scolaire de souscription. Être scolarisé avec le statut d' externe ou demi-pensionnaire au collège ou au lycée.

ou Être domicilié à 3km ou plus de l'établissement de scolarisation (hormis pour les dérogations parcours dangereux).

de l'établissement de scolarisation La souscription doit intervenir avant le 31 octobre 2025*

* Au-delà, seules les demandes relatives à une situation particulière (déménagement, changement d'établissement ...) pourront être examinées.

Comment souscrire ou renouveler la carte scolaire bus ?

*Seuls les dossiers complets seront traités. Tout dossier incomplet, illisible ou non conforme sera automatiquement renvoyé auprès de la famille.

*Seuls les dossiers reçus par la poste seront traités. Aucun dossier ne sera accepté sur place.

Étapes de souscription :