Souscription ou renouvellement de la carte scolaire (ex Carte Optile) Bus 2024/2025

À qui est destinée la carte scolaire bus ?

La carte de transport scolaire bus (ex carte OPTILE est un titre de transport valable uniquement pour un aller-retour quotidien entre le domicile et l'école, à effectuer pendant la période scolaire.

(cette carte, ne permet pas de voyager durant les vacances scolaires).

Elle est destinée aux collégiens et lycéens suivant un enseignement du premier ou second degré ou une classe de préparation à l'apprentissage.

Les élèves de maternelle et de primaire, ne peuvent prétendre à cette carte de transport.

Par ailleurs, cette carte est délivrée par l'exploitant du réseau de bus à la suite d'une souscription.

D’autres titres de transport sont disponibles sur le site Île-de-France Mobilités.

Conditions d'éligibilité :

Afin de pouvoir bénéficier de la carte scolaire bus, les conditions suivantes sont à respecter :

Résider en Île-de-France : une seule adresse de domicile peut être retenue

Être âgé de moins de 18 ans au 2 septembre de l'année scolaire de souscription

au 2 septembre de l'année scolaire de souscription Être scolarisé avec le statut d' externe ou demi-pensionnaire au collège ou au lycée

ou Être domicilié à 3km ou plus de l'établissement de scolarisation (hormis pour les dérogations parcours dangereux)

de l'établissement de scolarisation La souscription doit intervenir avant le 31 octobre 2024*

* Au-delà, seules les demandes relatives à une situation particulière (déménagement, changement d'établissement …) pourront être examinées.