Sur la ligne 31 : réservez, on vient vous chercher !

Pour certains horaires, emprunter la ligne 31 nécessite désormais une réservation préalable (TàD) :

EN SEMAINE de 9h à 16h (avant 9h et après 16h, vous pouvez continuer à emprunter votre ligne en vous rendant simplement à votre arrêt quelques minutes avant l’horaire de passage indiqué dans la fiche horaires).

LE SAMEDI toute la journée

Aux horaires proposés en TàD, la desserte d’arrêts supplémentaires facilitera vos déplacements entre le quartier de Vélizy-le-Bas et le cœur de ville de Vélizy-Villacoublay : dès le 29 août, vous pourrez ainsi vous rendre à la Mairie et profiter des commerces et services du Mail, du Village et du quartier Louvois sans devoir changer de bus !