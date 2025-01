TàD Courtaboeuf (Transport à la Demande)

A partir du 1er août 2022, votre service ChronoPro Courtabœuf change de nom et devient le service de Transport à la Demande Courtabœuf ! Nouveaux nom, numéro de réservation et nouvelle plateforme. Mais votre service ne connaît pas de changements : vos points d’arrêt, horaires et titres de transport valables à bord restent identiques.