3 nouveaux services de Transport à la Demande à Étampes, Dourdan, Lardy et Étréchy

Sur le secteur du Dourdannais

En raison des difficultés de recrutement de conducteurs, nous sommes dans l’obligation de suspendre provisoirement le service de Transport à la Demande de Dourdan. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que le service reprendra. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Vous pouvez également suivre toute notre actualité sur Twitter @EssonneSO_IDFM

Le nouveau service de transport à la demande TàD de Dourdan permettra de se déplacer à partir des 3 zones suivantes (Vous pouvez ensuite effectuer le trajet en sens inverse) :

Zone Est : Le Val-Saint-Germain, Roinville, Saint-Cyr-sous-Dourdan et Sermaise.

Zone Sud : Authon-la-Plaine, Boissy-le-Sec, Chatignonville, Corbeuse, La Forêt-le-Roi, Les Granges-le-Roi, Plessis-Saint-Benoist et Richarville.

Zone Nord-Est : Breux-Jouy, Saint-Chéron, Saint-Sulpice-de-Favières et Saint-Yon.



· Pour les zones Est et Sud vers la gare de Dourdan, l’hôpital, la zone commerciale et l’arrêt « Château Syndicat » du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 20h,

· Pour les zones Est et Sud vers la gare de Dourdan, l’hôpital, la zone commerciale, l’arrêt « Château Syndicat », les ZA du Madré et La Belette, les ZI de Vaubenard, Lavoisier, l’Ermitage, Cité des Petits Prés et l’arrêt « Rue Niepce / Beaurepaire » de 7h à 9h et de 17h à 20h du lundi au vendredi,

· Pour la zone Nord-Est vers la gare autoroutière de Briis-sous-Forges et la gare de St Chéron du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 17h à 20h.