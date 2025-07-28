Tous les horaires de la rentrée, des lignes du territoire Pays Briard sont déjà disponibles !

Vos lignes reprendront leurs horaires d'hiver au 1er septembre prochain.

Des ajustements ont été apportés sur les lignes suivantes :

Ligne 3117 : Ajout des arrêts "Village nature à Serris" et "Gare de Verneuil-l’Etang" sur la ligne régulière 3117, pour remplacer le service de Transport à la demande "Fontenay-Trésigny - Serris".

Ligne 3146 : Décalage de la course de 12h45 du "Collège Vermay à Tournan-en-Brie" (à 12h50) pour permettre une correspondance avec la ligne 3115 en "Gare de Gretz-Armainvilliers".

Ligne 3119 : Ajout de l'arrêt "Chemin des Bois" sur la commune de Marles-en-Brie : En direction de Gare de Tournan pour la course de 7h40 et en direction de Marles-en-Brie pour la course de 13h10, 17h02, 18h00.

Ligne 3131 : Mise en place d'un seul itinéraire le matin et l'après-midi.

Lignes 3124, 3140, 3106, 3126 : L'arrêt "Centre Culturel de Melun" est renommé, "Tribunal Administratif".

Nous vous invitons à télécharger vos fiches horaires pour prendre connaissance de ces ajustements et adapter vos trajets en conséquence.