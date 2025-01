Bus de Soirée Versailles Chantiers : sortez le soir, on vous ramène !

Tout savoir sur votre nouvelle offre de bus de Soirée !

À compter du 29 août, votre bus de Soirée vous attend à votre arrivée en gare de Versailles Chantiers pour vous raccompagner près de chez vous aux Loges-en-Josas, à Jouy-en-Josas ou à Bièvres !

Au départ de la gare de Versailles Chantiers, le bus de Soirée vous propose 7 départs du lundi au dimanche de 20h30 à 23h30 (soit toutes les 30 minutes) vers des arrêts des lignes de bus 11, 15, 32, 33 et 264 dans les quartiers des Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas et Bièvres.

Partant du quai G de la gare routière, le Bus Soirée vous assure des correspondances faciles avec les trains (RER C, Transilien N et U, TER) et les bus qui desservent le centre-ville de Versailles (1 et 2).