Tramway et sécurité : les bons réflexes aux abords du T9

Publié le

Lecture 1 min

Attention aux abords du tramway, celui-ci pèse autant que 30 rhinocéros. Voici quelques consignes à respecter pour votre sécurité lors de vos déplacements à proximité des voies du tramway.

Règle n°1 : Priorité au tramway en toute circonstance

Règle n°2 : La voie du tramway lui est strictement réservée

Règle n°3 : Aux carrefours, vérifiez vos angles morts

Règle n°4 : Un tramway peut en cacher un autre

