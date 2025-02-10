Règle n°1 : Priorité au tramway en toute circonstance
Règle n°2 : La voie du tramway lui est strictement réservée
Règle n°3 : Aux carrefours, vérifiez vos angles morts
Règle n°4 : Un tramway peut en cacher un autre
Tramway et sécurité : les bons réflexes aux abords du T9
Attention aux abords du tramway, celui-ci pèse autant que 30 rhinocéros. Voici quelques consignes à respecter pour votre sécurité lors de vos déplacements à proximité des voies du tramway.
