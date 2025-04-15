Un jeu concours 100 % chocolaté ! Une photo d’un coffre rempli de chocolats sera publiée : à vous de deviner son poids total (contenant & contenu). Le concours est ouvert à tout le monde.
Pour participer :
- Scannez le QR code ou rendez-vous sur notre compte X : @PoissyMur_IDFM
- Devinez le poids du panier
- Commentez votre estimation sous la publication
- Le participant le plus proche du poids réel gagne le panier !
Le règlement du jeu concours se trouve en bas de page.
Bonne chance à toutes et tous !