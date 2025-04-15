Devinez le poids du panier et remportez-le !

Publié le

Lecture 1 min

Le territoire Poissy - Les Mureaux vous propose un jeu aussi simple que gourmand sur son compte X ! Tentez de remporter un joli panier rempli de chocolats du 16 au 21 avril 2025 en devinant son poids… au gramme près. À vous de jouer !

Un jeu concours 100 % chocolaté ! Une photo d’un coffre rempli de chocolats sera publiée : à vous de deviner son poids total (contenant & contenu). Le concours est ouvert à tout le monde.

Pour participer :

  • Scannez le QR code ou rendez-vous sur notre compte X : @PoissyMur_IDFM
  • Devinez le poids du panier
  • Commentez votre estimation sous la publication
  • Le participant le plus proche du poids réel gagne le panier !

Le règlement du jeu concours se trouve en bas de page.

Bonne chance à toutes et tous !

Règlement jeu concours

