Comment ça marche ?

Envoyer le code BUS + N° de la ligne au 93100 par SMS par exemple BUS3101, BUS3139, BUSN142.. -Pour les TàD : TAD31 au 93100 par SMS

-Pour les bus de soirée : SOIR31 au 93100 par SMS Recevez votre Ticket SMS Voyagez sur votre ligne

Valable 1h sans correspondances au coût de 2,50 euros (+ coût éventuel du SMS pour les abonnements mobiles ne comprenant pas les SMS illimités). Ce service est disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free.

Le Ticket d’Accès à Bord SMS est vendu exclusivement à l’unité sur la ligne de bus empruntée. Vous serez débité sur votre facture mobile.

Vous avez encore des questions ? Nos agents contrôle et humanisation sont présents sur le réseau pour vous accompagner et vous informer.