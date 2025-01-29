Un nouveau code Ticket SMS sur le Territoire Pays Briard

Publié le

Lecture 1 min

Avec la renumérotation des lignes, découvrez le nouveau code Ticket SMS sur le Territoire Pays Briard à partir du 17 février 2025. A bord, plus besoin de monnaie, vous pouvez acheter un ticket de bus par un simple SMS ! La renumérotation des lignes s'accompagne d'un nouveau code SMS, avec un code par ligne.

Comment ça marche ?

  1. Envoyer le code 
  2. BUS + N° de la ligne au 93100 par SMS par exemple BUS3101, BUS3139, BUSN142..
  3. -Pour les TàD : TAD31 au 93100 par SMS
    -Pour les bus de soirée : SOIR31 au 93100 par SMS
  4. Recevez votre Ticket SMS
  5. Voyagez sur votre ligne

Valable 1h sans correspondances au coût de 2,50 euros (+ coût éventuel du SMS pour les abonnements mobiles ne comprenant pas les SMS illimités). Ce service est disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free.

Le Ticket d’Accès à Bord SMS est vendu exclusivement à l’unité sur la ligne de bus empruntée.  Vous serez débité sur votre facture mobile.

Vous avez encore des questions ? Nos agents contrôle et humanisation sont présents sur le réseau pour vous accompagner et vous informer.

Pour en savoir plus sur les différents titres de transport