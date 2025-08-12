Comment ça marche ?
- Envoyer le code :
- BUS + N° de la ligne au 93100 par SMS par exemple BUS6501, BUS6542, BUSN155...
- Pour les TàD : TAD65 au 93100 par SMS
- Pour les bus de soirée : SOIR65 au 93100 par SMS
- Recevez votre Ticket SMS
Valable 1h sans correspondances au coût de 2,50 euros (+ coût éventuel du SMS pour les abonnements mobiles ne comprenant pas les SMS illimités). Ce service est disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free.
Le Ticket d’Accès à Bord SMS est vendu exclusivement à l’unité sur la ligne de bus empruntée. Vous serez débité sur votre facture mobile.
Vous avez encore des questions ? Nos agents sont présents sur les lignes pour vous accompagner et vous informer.