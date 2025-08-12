Un nouveau code Ticket SMS sur le territoire Poissy - Les Mureaux !

Avec la renumérotation des lignes, découvrez le nouveau code Ticket SMS sur le territoire Poissy - Les Mureaux à partir du 25 août 2025. A bord, plus besoin de monnaie, vous pouvez acheter un ticket de bus par un simple SMS !

Comment ça marche ?

  1. Envoyer le code :
  • BUS + N° de la ligne au 93100 par SMS par exemple BUS6501, BUS6542, BUSN155...
  • Pour les TàD : TAD65 au 93100 par SMS
  • Pour les bus de soirée : SOIR65 au 93100 par SMS
  1. Recevez votre Ticket SMS

Valable 1h sans correspondances au coût de 2,50 euros (+ coût éventuel du SMS pour les abonnements mobiles ne comprenant pas les SMS illimités). Ce service est disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free.

Le Ticket d’Accès à Bord SMS est vendu exclusivement à l’unité sur la ligne de bus empruntée.  Vous serez débité sur votre facture mobile.

Vous avez encore des questions ? Nos agents sont présents sur les lignes pour vous accompagner et vous informer.

