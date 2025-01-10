Un nouveau numéro de téléphone

Dans une démarche de simplification du parcours des usagers, Île-de-France Mobilités met en place un projet de numéro de téléphone unique. Ce numéro est déployé de manière progressive, par territoire.

A terme, les voyageurs pourront contacter un seul numéro dans toute l’Île-de-France, pour poser une question sur les transports en commun.

Ce service est d’ores et déjà déployé sur le territoire Essonne Sud-Ouest. Une question, un renseignement sur vos bus ? Vous pouvez nous contacter au 0 800 10 20 20.