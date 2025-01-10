Un nouveau numéro de téléphone

Dans une démarche de simplification du parcours des usagers, Île-de-France Mobilités met en place un projet de numéro de téléphone unique. Ce numéro est déployé de manière progressive, par territoire.

A terme, les voyageurs pourront contacter un seul numéro dans toute l’Île-de-France, pour poser une question sur les transports en commun.

Ce service est d’ores et déjà déployé sur le territoire de Provinois Brie et Seine. Une question, un renseignement sur vos bus ? Vous pouvez nous contacter au 0 800 10 20 20.