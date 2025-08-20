Votre nouvelle ligne 1433 se connecte à votre territoire !

À partir du 1er septembre 2025, Île-de-France Mobilités met en service la nouvelle ligne de bus 1433, créée pour desservir le nouveau quartier « Seine Parisii » et faciliter vos déplacements professionnels et scolaires.

Rejoignez simplement et rapidement les gares de Cormeilles-en-Parisis (ligne J) et de Sartrouville (ligne L et RER A) !

Un service simple, régulier et adapté à vos besoins !

Votre nouvelle ligne fonctionne du lundi au vendredi de 6h à 22h avec une fréquence de passage toutes les 15 minutes en heure de pointe et toutes les 30 minutes en heure creuse.

Le samedi, la ligne circule de 6h à 22h toutes les 30 minutes, tandis que le dimanche et les jours fériés, le service est assuré de 7h à 21h avec un passage toutes les heures.

Découvrez ci-dessous le plan de ligne de la 1433 :