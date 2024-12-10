Île-de-France Mobilités lance une nouvelle numérotation des lignes de bus et une offre restructurée sur le territoire Île-de-France Ouest.
On vous explique tout !
Pourquoi le numéro des lignes change ?
Le réseau de bus francilien est composé d'environ 1 900 lignes, avec des systèmes de numérotation qui cohabitent, mais qui ne se ressemblent pas.
Actuellement, il existe des dénominations très différentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L…) et des doublons dans les numéros de ligne (il existe 19 lignes 2 sur le réseau de bus actuel), ce qui complique la compréhension du réseau.
Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?
L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, chacun avec un code spécifique, selon le lieu de circulation de la ligne .
- Les lignes desservant le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines commencent par le numéro du secteur concerné, soit 51 (lignes 5116, 5117, 5154...).
- Respectant la même logique, la ligne 5234 qui dessert le territoire Centre et Sud Yvelines commence par 52, numéro du territoire qui lui est rattaché.
- Enfin, les numéros des lignes Express commencent par le numéro de leur département (7802, 7804, 9111...).
Que va apporter ce nouveau numéro aux voyageurs ?
Les voyageurs pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement lors d’une recherche sur l’application ou le site iledefrance-mobilites.fr, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro.
Une offre adaptée et renforcée des lignes
Ligne 7804 (ex ligne express 4)
- 1 trajet de plus dans l’après-midi (vers 16h30) dans les deux sens
Ligne 7802 (ex ligne express 27)
- Modification de l’itinéraire et desserte de nouveaux arrêts (Pont Rive Droite / Conflans Fin d’Oise, Gare de Pontoise)
Ligne 7808 (ex ligne express 80)
- Suppression des trajets depuis et vers Libération
- 4 départs supplémentaires en semaine et 2 le samedi
- Prolongement de l'offre jusqu'à 22h dans les deux sens du lundi au samedi
Ligne 5116 (ex ligne 501)
- Le départ de 6h55 au départ de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines est prolongé jusqu'à Mantes (au lieu d'Epône actuellement)
Ligne 7803 (ex ligne 503)
- Un nouveau terminus à Nanterre Préfecture
- Modification de l’itinéraire pour relier les pôles de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Nanterre Préfecture
- 5 trajets supplémentaires dans chaque sens
- Des premiers départs plus tôt le matin (à partir de 5h55) et plus tard le soir (jusqu’à 19h35)
Ligne 9111 (ex ligne express 91-11)
- Amplitude de l'offre étendue le soir jusqu'à 22h30 depuis Saint-Quentin-en-Yvelines et 22h20 depuis Massy.
Ligne 7807 (ex ligne express 307) : nouvel itinéraire plus direct de la ligne
- Modification de la desserte du technocentre
- Desserte plus fine de Vélizy
- Suppression des dessertes de la gare des Chantiers et de Buc (report possible sur les lignes 5150, 6161 et 6164)
- Suppression de l’antenne du Petit Robinson
Ligne 7815 (ex ligne 15)
- Modification de l’itinéraire de la ligne avec la desserte de nouveaux arrêts : Jacques Monod et Les Grands Jardins à Plaisir
- 8 trajets de plus sur la ligne entre Plaisir et Saint-Cloud : 4 le matin de 7h05 à 8h35 et 4 le soir entre 17h05 et 18h45
Ligne 5153 (ex ligne 39-34)
- Amplitude élargie de la ligne qui fonctionne désormais de 5h58 à 19h45
- 6 départs supplémentaires : 3 le matin au départ de Guyancourt et 3 le soir au départ de Boulogne
Lignes dont l'offre reste inchangée
- Ligne 7816 (ex ligne express 16)
- Ligne 7818 (ex ligne express 78)
- Ligne 5154 (ex ligne express 91-10)
- Ligne 5117 (ex ligne 17)
- Ligne 7805 (ex ligne 475)
- Ligne 5146 (ex ligne 39-12)
- Ligne 5234 (ex ligne 78S)
Pour retrouver les infos de l’ensemble de vos lignes :
Site internet : iledefrance-mobilites.fr
- Pour calculer un trajet : me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire
- Pour retrouver les horaires : Lignes Île-de-France Ouest
- Pour suivre les actualités locales (uniquement sur le site) : Page actus lignes Île-de-France Ouest