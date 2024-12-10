Du changement sur vos lignes !

Retrouvez ici toutes les informations sur les ajustements et la renumérotation des lignes de votre territoire.

Île-de-France Mobilités lance une nouvelle numérotation des lignes de bus et une offre restructurée sur le territoire Île-de-France Ouest.

On vous explique tout !

Pourquoi le numéro des lignes change ?

Le réseau de bus francilien est composé d'environ 1 900 lignes, avec des systèmes de numérotation qui cohabitent, mais qui ne se ressemblent pas.

 Actuellement, il existe des dénominations très différentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L…) et des doublons dans les numéros de ligne (il existe 19 lignes 2 sur le réseau de bus actuel), ce qui complique la compréhension du réseau.

Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, chacun avec un code spécifique, selon le lieu de circulation de la ligne .

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique.

  • Les lignes desservant le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines commencent par le numéro du secteur concerné, soit 51 (lignes 5116, 5117, 5154...).
  • Respectant la même logique, la ligne 5234 qui dessert le territoire Centre et Sud Yvelines commence par 52, numéro du territoire qui lui est rattaché.
  • Enfin, les numéros des lignes Express commencent par le numéro de leur département (7802, 7804, 9111...).

Que va apporter ce nouveau numéro aux voyageurs ?

Les voyageurs pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement lors d’une recherche sur l’application ou le site iledefrance-mobilites.fr, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro.

Tableau de correspondance anciens / nouveaux numéros de ligne

Une offre adaptée et renforcée des lignes

 Ligne 7804 (ex ligne express 4)

  • 1 trajet de plus dans l’après-midi (vers 16h30) dans les deux sens

Ligne 7802 (ex ligne express 27)

  • Modification de l’itinéraire et desserte de nouveaux arrêts (Pont Rive Droite / Conflans Fin d’Oise, Gare de Pontoise)

Ligne 7808 (ex ligne express 80)

  • Suppression des trajets depuis et vers Libération
  • 4 départs supplémentaires en semaine et 2 le samedi
  • Prolongement de l'offre jusqu'à 22h dans les deux sens du lundi au samedi

 

Ligne 5116 (ex ligne 501)

  • Le départ de 6h55 au départ de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines est prolongé jusqu'à Mantes (au lieu d'Epône actuellement)

Ligne 7803 (ex ligne 503)

  • Un nouveau terminus à Nanterre Préfecture
  • Modification de l’itinéraire pour relier les pôles de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Nanterre Préfecture
  • 5 trajets supplémentaires dans chaque sens
  • Des premiers départs plus tôt le matin (à partir de 5h55) et plus tard le soir (jusqu’à 19h35)

 

Ligne 9111 (ex ligne express 91-11)

  • Amplitude de l'offre étendue le soir jusqu'à 22h30 depuis Saint-Quentin-en-Yvelines et 22h20 depuis Massy.

 

Ligne 7807 (ex ligne express 307) : nouvel itinéraire plus direct de la ligne

  • Modification de la desserte du technocentre
  • Desserte plus fine de Vélizy
  • Suppression des dessertes de la gare des Chantiers et de Buc (report possible sur les lignes 5150, 6161 et 6164)
  • Suppression de l’antenne du Petit Robinson

 

Ligne 7815 (ex ligne 15)

  • Modification de l’itinéraire de la ligne avec la desserte de nouveaux arrêts : Jacques Monod et Les Grands Jardins à Plaisir
  • 8 trajets de plus sur la ligne entre Plaisir et Saint-Cloud : 4 le matin de 7h05 à 8h35 et 4 le soir entre 17h05 et 18h45

  

Ligne 5153 (ex ligne 39-34)

  • Amplitude élargie de la ligne qui fonctionne désormais de 5h58 à 19h45
  • 6 départs supplémentaires : 3 le matin au départ de Guyancourt et 3 le soir au départ de Boulogne

Lignes dont l'offre reste inchangée

  • Ligne 7816 (ex ligne express 16)
  • Ligne 7818 (ex ligne express 78)
  • Ligne 5154 (ex ligne express 91-10)
  • Ligne 5117 (ex ligne 17)
  • Ligne 7805 (ex ligne 475)
  • Ligne 5146 (ex ligne 39-12)
  • Ligne 5234 (ex ligne 78S)

