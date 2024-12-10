Île-de-France Mobilités lance une nouvelle numérotation des lignes de bus et une offre restructurée sur le territoire Île-de-France Ouest.

On vous explique tout !

Pourquoi le numéro des lignes change ?

Le réseau de bus francilien est composé d'environ 1 900 lignes, avec des systèmes de numérotation qui cohabitent, mais qui ne se ressemblent pas.

Actuellement, il existe des dénominations très différentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L…) et des doublons dans les numéros de ligne (il existe 19 lignes 2 sur le réseau de bus actuel), ce qui complique la compréhension du réseau.

Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, chacun avec un code spécifique, selon le lieu de circulation de la ligne .

Les lignes desservant le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines commencent par le numéro du secteur concerné, soit 51 (lignes 5116, 5117, 5154...).

Respectant la même logique, la ligne 5234 qui dessert le territoire Centre et Sud Yvelines commence par 52, numéro du territoire qui lui est rattaché.

Enfin, les numéros des lignes Express commencent par le numéro de leur département (7802, 7804, 9111...).

Que va apporter ce nouveau numéro aux voyageurs ?

Les voyageurs pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement lors d’une recherche sur l’application ou le site iledefrance-mobilites.fr, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro.