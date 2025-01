Une offre de bus allégée sur le territoire Paris Saclay

Le réseau de bus Paris Saclay fait toujours face à des problèmes de pénurie de conducteurs, occasionnant des retards ou des suppressions de bus. Cette problématique est commune à tous les réseaux franciliens et nationaux.

Par conséquent, 11 lignes de bus ont une offre allégée et 1 ligne est suspendue dès le 3 janvier 2023 et jusqu'à nouvel ordre.

Veuillez prévoir des temps de fréquence allongés en heures de pointe du lundi au vendredi (entre 7h et 9h et entre 16h et 19h)

Le réseau de bus Paris Saclay présente ses excuses pour la gêne occasionnée et assure que les équipes locales sont pleinement mobilisées pour améliorer durablement le service offert aux voyageurs.

A compter du 3 janvier 2023 ;

La ligne 6 est suspendue

La ligne 2 circulera avec une fréquence de 5 minutes (au lieu de 6 minutes entre septembre et décembre 2022)

Les lignes 22 et 23 circuleront avec une fréquence de 10 minutes (au lieu de 12 minutes entre septembre et décembre 2022)

La ligne 91.06 circulera avec une fréquence de 5 minutes (au lieu de 6 minutes entre septembre et décembre 2022)

La ligne 4 circulera avec une fréquence de 15 minutes

La ligne 11 circulera avec une fréquence de 12 minutes

La ligne 15 circulera avec une fréquence de 30 minutes

La ligne 17 circulera avec une fréquence de 30 minutes

La ligne DM12 circulera avec une fréquence de 30 minutes

La ligne DM11C circulera avec une fréquence de 15 minutes

La ligne 91.08 circulera avec une fréquence de 30 minutes

La ligne 3 circule désormais normalement. Son offre était allégée entre septembre et décembre 2022.

Veuillez trouver ci-dessous les fiches horaires provisoires des lignes impactées.