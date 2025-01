Semaine Européenne de la Mobilité 2023 - Rendez-vous en Gare de Boissy-Saint-Léger et de Sucy-Bonneuil

Du 16 au 22 septembre c'est la Semaine Européenne de la Mobilité !



Cet évènement a pour objectif d'inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à découvrir des moyens de transport différents permettant de limiter l'utilisation de la voiture et ainsi opter pour des modes plus durables.



Rendez-vous :

Lundi 18 septembre de 13h à 20h en Gare de Boissy-Saint-Léger,

Mercredi 20 septembre de 6h à 13h en Gare de Sucy-Bonneuil.



Venez nombreux nous poser toutes vos questions !