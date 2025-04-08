Venez célébrer les 4 ans du T9 avec nous du jeudi 10 avril au samedi 12 avril 2025 !
Pendant ces trois jours, embarquez pour un voyage festif avec de nombreuses surprises et activités ! Au programme :
Du jeudi au samedi, découvrez sur toute la ligne :
- Des équipes vous attendent du jeudi au samedi avec des tickets à gratter le long de la ligne ! Tentez votre chance pour remporter des cadeaux collector marquant cet anniversaire, ainsi que des cadeaux culturels excitants.
- Rendez-vous le samedi après-midi sur parvis de la bibliothèque Nelson Mandela, près de la station mairie de Vitry-sur-Seine pour des animations festives avec du pop-corn, de la musique, et encore plus de tickets à gratter pour prolonger le plaisir.
Ne manquez pas cette occasion de partager un moment convivial et festif tous ensemble !
Déjà 4 ans ?!
Eh oui ! 4 ans de voyages, de rencontres et de moments partagés. Cela se fête et ça se compte ...
Le T9 depuis 2021, c'est :
- plus de 24 millions de voyageurs transportés chaque année, soit 2 fois la population francilienne !
- des horaires XXL avec un tramway de 5h30 à 1h15 et même 2h00 le vendredi et samedi soir pour vous accompagner dans toutes vos sorties
- un temps de trajet divisé par 2 entre Paris et Orly comparé au bus 183
- une ligne et des stations 100% accessibles au design lumineux choisi par les franciliens
- une ligne appréciée avec plus de 85% de satisfaction au global des voyageurs
- un espace urbain entièrement réaménagé
- une réduction de 99% des émissions par trajet comparé à la voiture grâce à une ligne 100% électrique
- plus de 20 campagnes de sensibilisation à la sécurité organisées
- une ligne ancrée localement avec près de 250 emplois directs créés et 85% des employés qui proviennent du bassin d'emploi