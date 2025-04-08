Venez célébrer les 4 ans du T9 avec nous du jeudi 10 avril au samedi 12 avril 2025 !

Pendant ces trois jours, embarquez pour un voyage festif avec de nombreuses surprises et activités ! Au programme :

Du jeudi au samedi, découvrez sur toute la ligne :

avec des tickets à gratter le long de la ligne ! Tentez votre chance pour remporter des cadeaux collector marquant cet anniversaire, ainsi que des cadeaux culturels excitants. Rendez-vous le samedi après-midi sur parvis de la bibliothèque Nelson Mandela, près de la station mairie de Vitry-sur-Seine pour des animations festives avec du pop-corn, de la musique, et encore plus de tickets à gratter pour prolonger le plaisir.

Ne manquez pas cette occasion de partager un moment convivial et festif tous ensemble !