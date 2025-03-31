Visitez les coulisses du tramway : l'atelier de maintenance, la zone de remisage, la salle de régulation et rencontrez les salariés qui vous feront découvrir les différents métiers du transport : conducteur, mainteneur, exploitant...

Ne manquez pas le stand mobilité douce, l’atelier dessin pour les plus jeunes et l’atelier gourmand pour tous.

Participez à un tirage au sort* et tentez de remporter un vélo électrique, des VTT enfants ou des cartes de 10 places de cinéma.

Le programme :

• 13h00 : Ouverture des portes

Début des visites « Découvrez les métiers du transport, le matériel et les installations »

• 14h00 : Prises de parole

En présence de Jean Castex Président du Groupe RATP, Carl Ségaud Maire de Châtenay-Malabry, Xavier Léty président de RATP Cap Île-de-France et Jean-Baptiste Costille Directeur de RATP Cap Bièvre

• 14h30 : 1er tirage au sort

À gagner : 1 vélo électrique, 1 VTT enfant ou 2 cartes de 10 places de cinéma

• 16h00 : 2ème tirage au sort

À gagner : 2 VTT enfant ou 3 cartes de 10 places de cinéma

• 17h00 : Fermeture des portes

Rendez-vous : Le samedi 5 avril entre 13h et 17h

RATP Cap Bièvre – SMR T10

1, Avenue du Bois des Carreaux

Châtenay- Malabry

(station T10 « Malabry »)

Venez jouer en famille et obtenez des goodies T10 !