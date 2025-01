Souscrire ou Renouveler la Carte Scolaire Bus 2024/2025 à Paris Saclay

1. À qui est destinée la carte scolaire bus ?

Dans le département de l'Essonne, elle est destinée aux collégiens scolarisés dans les établissements scolaires publics ou privés.

Elle est délivrée aux élèves empruntant une ligne de bus régulière pour se rendre à leur établissement scolaire ou en revenir.

Retrouvez les lignes du réseau bus Paris Saclay ici

Les élèves de maternelle et primaire ainsi que les lycéens ne peuvent pas prétendre à cette carte de transport.

D’autres titres de transport sont disponibles sur le site Île-de-France Mobilités.

La carte scolaire bus (ex carte Optile), est un titre de transport valable uniquement pour un aller-retour quotidien entre le domicile et l'école, à effectuer pendant la période scolaire (cette carte, ne permet pas de voyager durant les vacances scolaires et les week-end).

Attention, il est nécessaire d’habiter à 3 kilomètres et plus de l’établissement scolaire (hormis pour les dérogations parcours dangereux).

2. Comment souscrire ou renouveler la carte scolaire bus ?

*Seuls les dossiers complets seront traités. Tout dossier incomplet, illisible ou non conforme sera automatiquement renvoyé auprès de la famille.

*Seuls les dossiers reçus par la poste seront traités. Aucun dossier ne sera accepté sur place.

Retrouvez sur le lien ci-dessous, un document reprenant :