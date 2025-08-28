Vos horaires de la rentrée 2025-2026 sont maintenant disponibles !
Pour les consulter c'est très simple :
- Connectez vous sur https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus et tapez le numéro de votre ligne.
- Consultez les horaires à votre arrêt directement via la fiche horaire sur le poteau ou en scannant directement le QR-code à l'arrêt pour obtenir l'horaire en temps réel
- Rendez-vous à votre mairie ou dans votre bus pour obtenir votre dépliant (disponible à partir du 3 septembre)
Les ajustements de la rentrée
- Les ligne 6122 et 6124 sont maintenant en terminus et départ dans la gare routière de Versailles Chantiers au quai G.
- A la gare de Versailles Chantiers, les lignes 6160, 6161, 6162, 6163 et 6164 vers Buc vous prennent en charge à l’arrêt Abbé Rousseaux en bas des escalators. Consultez le plan ici :
- Après plusieurs années de travaux sur le secteur de Vélizy 2, la ligne 6123 retrouve son itinéraire d’origine et dessert à nouveau les arrêts Liaison Inovel Sud et Vélizy 2 Sud pour vous rapprocher au plus près de l’entrée au centre commercial Vélizy 2.
Les conseils pour bien voyager
- Anticipez votre trajet en consultant les horaires en amont et les Infos Trafic sur https://www.iledefrance-mobilites.fr/ et pensez à vous abonner aux alertes de votre ligne en sélectionnant le numéro de votre ligne et en cliquant sur la cloche "s'abonner aux alertes"
- Présentez-vous à votre arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée,
- A l'arrivée du bus, faites signe au conducteur de s'arrêter,
- Préparez votre titre de transport avant de monter dans le bus ( pass Navigo, pass easy, carte Imagine R, si vous n'avez pas de titre, prévoyez de la monnaie ou acheter un ticket SMS en envoyant : BUS + numéro de la ligne au 93100),
- A la montée dans le bus, validez votre titre pour ne pas être en infraction,
- Installez-vous à bord et pensez à vous tenir aux barres de maintien pour votre sécurité,
- Demandez votre arrêt en appuyant sur les boutons dans le véhicule,
- Vérifiez que vous n’avez rien oublié avant de descendre,
- Descendez en toute sécurité à votre arrêt.
Nos équipes sont là pour vous aider, n’hésitez pas à les solliciter !
Nous vous souhaitons une belle rentrée à tous !