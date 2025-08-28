Retrouvez l'actualité de votre rentrée!

Publié le

Lecture 2 min

Vos horaires de la rentrée 2025-2026 sont maintenant disponibles! Consultez l'article pour connaître les modalités et nos conseils pour passer une rentrée sereine !

Vos horaires de la rentrée 2025-2026 sont maintenant disponibles !

Pour les consulter c'est très simple :

  • Connectez vous sur https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus et tapez le numéro de votre ligne.
  • Consultez les horaires à votre arrêt directement via la fiche horaire sur le poteau ou en scannant directement le QR-code à l'arrêt pour obtenir l'horaire en temps réel
  • Rendez-vous à votre mairie ou dans votre bus pour obtenir votre dépliant (disponible à partir du 3 septembre)

Les ajustements de la rentrée

  • Les ligne 6122 et 6124 sont maintenant en terminus et départ dans la gare routière de Versailles Chantiers au quai G.
  • A la gare de Versailles Chantiers, les lignes 6160, 6161, 6162, 6163 et 6164 vers Buc vous prennent en charge à l’arrêt Abbé Rousseaux en bas des escalators. Consultez le plan ici :
Plan des lignes Vélizy Vallées à la gare de Versailles Chantiers
  • Après plusieurs années de travaux sur le secteur de Vélizy 2, la ligne 6123 retrouve son itinéraire d’origine et dessert à nouveau les arrêts Liaison Inovel Sud et Vélizy 2 Sud pour vous rapprocher au plus près de l’entrée au centre commercial Vélizy 2.

Les conseils pour bien voyager

  • Anticipez votre trajet en consultant les horaires en amont et les Infos Trafic sur https://www.iledefrance-mobilites.fr/ et pensez à vous abonner aux alertes de votre ligne en  sélectionnant le numéro de votre ligne et en cliquant sur la cloche "s'abonner aux alertes"
  • Présentez-vous à votre arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée,
  • A l'arrivée du bus, faites signe au conducteur de s'arrêter,
  • Préparez votre titre de transport avant de monter dans le bus ( pass Navigo, pass easy, carte Imagine R, si vous n'avez pas de titre, prévoyez de la monnaie ou acheter un ticket SMS en envoyant : BUS + numéro de la ligne au 93100),
  • A la montée dans le bus, validez votre titre pour ne pas être en infraction,
  • Installez-vous à bord et pensez à vous tenir aux barres de maintien pour votre sécurité,
  • Demandez votre arrêt en appuyant sur les boutons dans le véhicule,
  • Vérifiez que vous n’avez rien oublié avant de descendre,
  • Descendez en toute sécurité à votre arrêt.

 

Nos équipes sont là pour vous aider, n’hésitez pas à les solliciter !

Nous vous souhaitons une belle rentrée à tous !