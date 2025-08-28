Après plusieurs années de travaux sur le secteur de Vélizy 2, la ligne 6123 retrouve son itinéraire d’origine et dessert à nouveau les arrêts Liaison Inovel Sud et Vélizy 2 Sud pour vous rapprocher au plus près de l’entrée au centre commercial Vélizy 2.

Les conseils pour bien voyager

Anticipez votre trajet en consultant les horaires en amont et les Infos Trafic sur https://www.iledefrance-mobilites.fr/ et pensez à vous abonner aux alertes de votre ligne en sélectionnant le numéro de votre ligne et en cliquant sur la cloche "s'abonner aux alertes"

Présentez-vous à votre arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée,

A l'arrivée du bus, faites signe au conducteur de s'arrêter,

Préparez votre titre de transport avant de monter dans le bus ( pass Navigo, pass easy, carte Imagine R, si vous n'avez pas de titre, prévoyez de la monnaie ou acheter un ticket SMS en envoyant : BUS + numéro de la ligne au 93100),

A la montée dans le bus, validez votre titre pour ne pas être en infraction,

Installez-vous à bord et pensez à vous tenir aux barres de maintien pour votre sécurité,

Demandez votre arrêt en appuyant sur les boutons dans le véhicule,

Vérifiez que vous n’avez rien oublié avant de descendre,

Descendez en toute sécurité à votre arrêt.

Nos équipes sont là pour vous aider, n’hésitez pas à les solliciter !

Nous vous souhaitons une belle rentrée à tous !