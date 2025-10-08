Actualités similaires

Vos horaires de rentrée 2025 sont disponibles !

Publié le

Retrouvez vos horaires de rentrée, du 1er septembre 2025 au 5 juillet 2026 !

Les nouvelles fiches horaires de vos lignes sont consultables sur le portail Île-de-France Mobilités ici.

Vous pouvez également suivre nos actualités sur X : @EvryEss_IDFM

À bientôt sur votre territoire !

Les conseils pour bien voyager

  • Anticipez votre trajet en consultant les horaires et les Infos Trafic en amont sur https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Présentez vous à votre arrêt avant l'heure indiquée,
  • A l'approche du bus, faites signe au conducteur de s'arrêter,
  • Préparez votre titre de transport avant de monter dans le bus
  • A la montée dans le bus, validez votre titre pour être en règle,
  • Installez vous à bord et pensez à vous tenir aux barres de maintien pour votre sécurité,
  • A l'approche de votre destination, demandez votre arrêt en appuyant sur les boutons dans le véhicule,
  • Descendez en toute sécurité à votre arrêt à l'ouverture des portes, une fois le véhicule à l'arrêt.

Bonne rentrée 2025 à tous !

