Actualités similaires

Les nouvelles fiches horaires de vos lignes sont consultables sur le portail Île-de-France Mobilités ici.
Vous pouvez également suivre nos actualités sur X : @EvryEss_IDFM
À bientôt sur votre territoire !
Les conseils pour bien voyager
- Anticipez votre trajet en consultant les horaires et les Infos Trafic en amont sur https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Présentez vous à votre arrêt avant l'heure indiquée,
- A l'approche du bus, faites signe au conducteur de s'arrêter,
- Préparez votre titre de transport avant de monter dans le bus
- A la montée dans le bus, validez votre titre pour être en règle,
- Installez vous à bord et pensez à vous tenir aux barres de maintien pour votre sécurité,
- A l'approche de votre destination, demandez votre arrêt en appuyant sur les boutons dans le véhicule,
- Descendez en toute sécurité à votre arrêt à l'ouverture des portes, une fois le véhicule à l'arrêt.