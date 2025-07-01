Actualités similaires

Cet été, vos horaires sont dématérialisés !

Engagés en faveur du respect de l'environnement et afin de réduire nos déchets, nous avons décidé de ne pas imprimer de dépliants horaires pour l'été 2025.

Du 7 juillet au 31 août 2025, consultez tous vos horaires de la période d'été exclusivement en ligne :

Le site internet d'Île-de-France Mobilités > Rubrique Horaires > Keolis Argenteuil Boucles de Seine

Horaires des lignes d'Argenteuil Boucles de Seine (iledefrance-mobilites.fr)

Sur l'application IDFMobilités

Aux points d'arrêts

Vos horaires du 7 juillet au 31 août 2025