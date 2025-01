Vos lignes 34, 35, 36 et 37 évoluent, dès le 3 janvier 2022 !

Rejoignez la Gare de Cesson avec la ligne 35 !

Désormais, la ligne 35 vous transporte en direction de la gare de Cesson depuis le cœur de Nandy.

Cette ligne circule uniquement en heure de pointe (soit de 6h à 9h et de 16h30 à 20h), pour des trajets toujours plus directs et rapides.